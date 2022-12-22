وكالة الإمارات للفضاء تفتح باب الالتحاق بـ"ورش العمل الفضائية".. تعرّف إلى شروط القبول

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء فتح باب التسجيل، أمام الشباب المواطنين خريجي الجامعات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، للمشاركة في "ورش العمل الفضائية"، التي تهدف إلى بناء وتطوير الكوادر الوطنية في علوم وتكنولوجيا الفضاء وريادة الأعمال ودعم برنامج الفضاء الوطني.

ويتكوّن البرنامج التدريبي من مرحلتين رئيسيتين، تنطلق الأولى اعتباراً من 23 يناير وحتى 9 فبراير 2023، وتتضمن ورشة عمل أكاديمية تٌركّز على تأثير البيئة الفضائية على عناصر تصميم المهمة الفضائية، حيث تتمثل الورشة في نموذج الفصول الدراسية، والذي يجمع بين المحاضرات وجلسات الحوار والألعاب التفاعلية والمراجعات عبر الإنترنت والاختبارات التي تسهم في تعريف الطلاب على المكونات الرئيسية للمركبات الفضائية والمزيد.

وبناءً على نتائج التقييم من الورشة الأكاديمية، سينتقل المتأهلون إلى المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تبدأ يوم 20 فبراير وتستمر حتى 9 يونيو 2023، وتشمل ورشة العمل التطبيقية، حيث سيتم توزيع المشاركين في فرق مختلفة لتطوير مهمة فضائية مع التوجيه والإرشاد من قبل الخبراء، بهدف تعريف المشاركين بالديناميكيات والتحديات التي تكون غالباً متواجدة خلال عملية التصميم الأولية لأية مهمة فضائية.

ودعت الوكالة الكوادر المهتمة إلى أن التسجيل في البرنامج "مجاناً" عبر الموقع الإلكتروني http://https://bit.ly/3Wa6c9z، علماً بأن آخر موعد للتسجيل سيكون في 15 يناير 2023، مشيرة إلى أن الحضور للمدة الكاملة من المرحلة الأولى على مدى الأسبوعين سيكون إلزامياً من الأحد إلى الخميس 8ص – 6م، والجمعة 8 ص – 1م، على أن يحصل جميع المشاركين في ورشة العمل الأكاديمية على شهادة من وكالة الإمارات للفضاء.