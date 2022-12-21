الجودة والمطابقة يلزم شركة للمناديل الورقية بسحب منتجاتها من أسواق أبوظبي

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إلزام احدى الشركات المصنعة للمناديل الورقية في أبوظبي بإيقاف بيع منتجها لعدم مطابقته للمواصفات الخاصة بصحة دقة كمية المنتج المباع في الأسواق.

وقال مدير إدارة تطوير الأعمال واسعاد المتعاملين بالمجلس سلطان المهيري إن المجلس فور تلقيه شكوى من أحد المستهلكين بعد اكتشافه نقص كمية المناديل الورقية في علبة المنتج المباع قام بشراء عينات المنتج من السوق المحلية وإرسالها الى المختبرات التابعة له لفحصها حيث تبين أن المنتج غير مطابق للمتطلبات الإلزامية الخاصة بدقة الكميات.

وأوضح أن المجلس قام بمخاطبة الشركة المصنعة وإبلاغها بحالة عدم المطابقة، والتي قامت بدورها بإيقاف بيع الدفعة بشكل فورى وإخطار مندوبي ومديري المبيعات بإيقاف البيع عبر جميع المنافذ وسحب المنتج فوراً كما قامت بتتبع السبب في خط الإنتاج لتفادي تكرار مثل هذه الحالة.

وأكد المهيري حرص المجلس على تنفيذ حملات رقابة دورية مستمرة للتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً في منافذ البيع بأسواق امارة ابوظبي للتأكد من صحة ودقة الكميات مشيراً الى أن نسبة مطابقة العبوات المعبأة مسبقاً للمتطلبات الإلزامية في أبوظبي بلغت 99% وذلك بعد قيام المجلس بالتحقق من حوالي 24 ألف عبوة معبأة مسبقاً تمثل 936 منتجاً في الأسواق والمصانع وكبار الموردين منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأكد المهيري أهمية الدور الرقابي للمستهلكين من خلال ابلاغ قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بالمجلس عن أي منتجات للعبوات المعبأة مسبقاً غير مطابقة للمواصفات وخاصة فيما يتعلق بدقة كمية المنتج في العبوات أو الأوزان وذلك من خلال الاتصال على مركز الاتصال الحكومي 800555.