حمدان بن محمد يعتمد الرؤية الجديدة لتطوير الأحياء السكنية النموذجية والمرحلة الأولى منها

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرؤية الجديدة لتطوير الأحياء السكنية النموذجية والمرحلة الأولى منها.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، اعتمدت ضمن أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين الرؤية الجديدة لتطوير الأحياء السكنية النموذجية والمرحلة الأولى منها.. نريد أفضل سكن وأجمل مرافق وأسهل خدمات للمواطنين في دبي.. وجهنا الشيخ محمد بن راشد بأن نجعل من دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم ونعمل لتحقيق هذا الهدف..