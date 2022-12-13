هيئة النقل بعجمان تعرف بالاشتراطات التنظيمية للنقل المدرسي

نظّمت مؤسسة المواصلات العامة والتصاريح في هيئة النقل عجمان، ورشة تدريبية تناولت الاشتراطات واللائحة التنظيمية للنقل المدرسي، والمواصفات الداخلية والخارجية للحافلات المدرسية واستهدفت الجهات المشغِّلة للنقل المدرسي في إمارة عجمان.

وأشركت الهيئة المتعاملين في تطوير نظام "التصاريح" لتلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم مما يحقق سعادة المتعاملين ورفع رضاهم.

وقال مدير مؤسسة المواصلات العامة والتراخيص المهندس سامي علي الجلاف، إن الورشة تأتي في إطار مسؤوليات هيئة النقل كجهة مختصة بتنظيم النقل المدرسي في إمارة عجمان، وكجهة تحدد الإشتراطات والمعايير والمواصفات القياسية والمنصوص عليها في الدولة لمزاولة النشاط والرقابة على مشغلي النقل المدرسي، واهتمامها بالوسائل التي تعزز من تطوير النقل المدرسي في الإمارة بما يتلائم مع المواصفات والمعايير القياسية .

من جهتها قالت مدير إدارة التصاريح وأنظمة النقل سارة أحمد الحوسني، إن الهدف من الورشة هو شرح كيفية التقديم للحصول على التصاريح للحافلات المدرسية والتي يمكن الحصول على التصريح من خلال الموقع الإلكتروني www.ta.gov.ae، وكذلك معرفة الاشتراطات المدونة في اللائحة التنظيمية للنقل المدرسي، إضافة إلى اشتراطات الأمن والسلامة للحافلات المدرسية ، و لوائح تدريب السائقين والمشرفين.

وأضافت الحوسني أنه تم شرح كيفية التقديم على تصريح السائق سواء كان تابعاً مباشرة للمدرسة أو مشغل خارجي آخر.. لافتة إلى أنه بلغ عدد التصاريح الخاصة بالنقل المدرسي في الإمارة منذ بداية العام وحتى الآن 441 تصريحا ، وعدد تصاريح المشرفين والمشرفات 904 أما عدد تصاريح السائقين قد بلغ 896 .

