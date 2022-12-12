تنبيه من بلدية الشارقة لمالكي المركبات والدراجات النارية المحجوزة أكثر من 6 أشهر

وجّهت بلدية مدينة الشارقة، إنذاراً إلى مالكي المركبات والآليات والدراجات النارية والعادية المحجوزة لدى بلدية مدينة الشارقة لمدة تزيد عن 6 أشهر دون القيام بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها.

وأكدت البلدية في تعميم أصدرته، ضرورة مراجعة إدارة الرقابة والتفتيش بالصناعية الخامسة خلال 4 أيام من نشر هذا الإعلان للعمل على إزالة أسباب الحجز واستلام المحجوزات، وإلا ستضطر البلدية إلى بيعها بالمزاد العلني بعد انقضاء المهلة المذكورة بتاريخ 15 ديسمبر الجاري.

وحددت البلدية رمز QR code لمسحه ومعرفة السيارات المحجوزة، حتى يتسنى لأصحابها السير في إجراءات الإفراج عنها واستلامها.