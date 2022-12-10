الاتحاد للكهرباء والماء ... تضع 5 إجراءات قبل قطع الكهرباء

وضعت الاتحاد للكهرباء والماء خمسة إجراءات قبل قطع الكهرباء والماء عن المستهلكين الذين تراكمت عليهم الفواتير المستحقة، تبدأ بتحديد الحسابات التي يتم تسدد مستحقاتها وتنتهي بقطع الخدمة بعد 24 يوماً من صدور الفاتورة.

وقال مدير عام الاتحاد للكهرباء والماء، محمد صالح، لـ "الإمارات اليوم"، إنه في حال تراكمت الفواتير على المستهلك ولم يتمكن من دفعها لأسبابه الخاصة فإن الاتحاد للماء والكهرباء تتبع آلية دقيقة في هذا المجال ضماناً لعدم قطع الخدمة عن المستهلك إلا في أضيق الحدود وكإجراء أخير.

وأوضح أنه تم وضع خمسة إجراءات قبل قطع الخدمة عن الحسابات المتأخرة في سداد الفواتير، وهي تحديد قائمة الحسابات التي لم يتم سداد مستحقاتها بعد مرور 24 يوم من صدور الفاتورة، وبعدها يتم إرسال عدة رسائل تذكيرية للمتعامل بما في ذلك المراسلات الإلكترونية والمكالمات الصوتية المسجلة، كما يقوم مركز الاتصال بالتواصل مع بعض الفئات المستثناة من إجراءات قطع الخدمة.

وأوضح أنه بناءً على نتائج التواصل مع المتعاملين المتأخرين عن سداد المستحقات على النحو المتقدم يتم حصر أرقام الحسابات المحتمل قطع الخدمة عنها مع الوضع في الاعتبار تصنيف المتعامل الائتماني في سجلات الشركة، وكخطوة أخيرة يتم إشعار المتعامل وقت إصدار أمر القطع بأنه سوف يتم قطع الخدمة نتيجة عدم سداد المستحقات.

وأشار إلى أنه حسب قاعدة البيانات الخاصة بالاتحاد للماء والكهرباء، فإن أغلب شكاوى المستهلكين التي يتم رصدها واستقبالها تتعلق بارتفاع رسوم استهلاك المياه، وذلك لسببين الأول يعود في معظم الحالات إلى وجود تسرب داخلي في توصيلات المياه دون علم المتعامل، وأنه في حال تم اكتشاف أن السبب يعود إلى وجود عطل في العداد فيتم استبداله دون تحمل المتعامل أي تكاليف في المقابل، فيما يكون السبب الثاني حدوث تباين في معدلات الاستهلاك خاصة بالنسبة للكهرباء نظراً لاختلاف فصول السنة، حيث يمكن للمستهلك ملاحظة ذلك بنفسه عند مراجعة معدلات الاستهلاك بين فصلي الشتاء والصيف.

5 إجراءات قبل قطع الفاتورة

1. تحديد قائمة الحسابات التي لم يتم سداد مستحقاتها بعد مرور 24 يوم من صدور الفاتورة

2. إرسال عدة رسائل تذكيرية للمتعامل بما في ذلك المراسلات الإلكترونية والمكالمات الصوتية المسجلة.

3. التواصل مع بعض الفئات المستثناة من إجراءات قطع الخدمة

4. حصر أرقام الحسابات المحتمل قطع الخدمة عنها مع الوضع في الاعتبار تصنيف المتعامل الائتماني في سجلات الشركة

5. وأخيراً يتم إشعار المتعامل وقت إصدار أمر القطع بأنه سوف يتم قطع الخدمة نتيجة عدم سداد المستحقات.