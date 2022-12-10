محمد بن راشد يُعدّل أحكاماً في قانون السلطة القضائية بدبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بتعديل بعض أحكام السلطة القضائيّة في الإمارة، نصّ على تعديل مُسمّى «إدارة التفتيش القضائي» ليُصبح «جهاز التفتيش القضائي»، وكذلك تعديل مُسمّى «مدير إدارة التفتيش القضائي»، ليُصبح «رئيس جهاز التفتيش القضائي»، أينما وردا في قانون السلطة القضائية والتشريعات السّارية في إمارة دبي.

كما نص القانون على استبدال نُصوص المواد (2)، (33)، و(63) من القانون الأصلي، بنصوص جديدة تتعلق بتحديد الدّرجات والمُسمّيات الوظيفيّة لأعضاء السلطة القضائيّة، المُواطنين وغير المُواطنين، لدى المحاكم والنِّيابة العامّة وجهاز التفتيش القضائي، وفقاً للجدول المبين بالقانون.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المراسيم أرقام (47)، و(48)، و(49)،و(50)، و(51) بتعيين وترقية قضاة في محاكم دبي، وأعضاء في النيابة العامة.

ونص المرسوم رقم (47) على تعيين خالد يحيى طاهر الحوسني، قاضي تمييز، رئيس محكمة الأحوال الشخصيّة، رئيساً للمحاكم الابتدائيّة بمحاكم دبي.

ونص المرسوم رقم (48) لسنة 2022 على ترقية قُضاة الاستئناف: د. ابتسام علي راشد سيف البدواوي، وعبدالرحمن ناصر عبدالكريم العمادي، وخالد مبارك غانم كنشام، وأحمد ثابت محمد سعيد العامري، وشيخة حمد عبيد بن سرحان الغفلي، وخالد عبيد حميد المنصوري، وفاطمة إسماعيل محمد محمود، وجاسم محمد إبراهيم أبويرعبة الزرعوني، ومحمد عبدالعزيز عبدالله عزيز آل عمر، إلى درجة قاضي استئناف أول.

كما نص المرسوم ذاته، على ترقية قُضاة الابتدائي الأول: محمد علي محمد أحمد البناي، وبدر محمد خالد مانع السميري، ود. خولة علي عبدالله محمد العبدولي، وعجيل عبدالله راشد عبدالله المهيري، ومحمد أحمد مراد أحمد الحجاج، وعلي سيف عبدالله سيف الشامسي، وحميد درويش محمد علي الشحي، ومحمد درويش محمد مصبح، وسعيد مالك أحمد بن شاهين الشحي، إلى درجة قاضي استئناف.

ونصّ المرسوم رقم (49) لسنة 2022، على أن يُرقّى رُؤساء النِّيابة: عبدالله سلطان محمد سلطان الشريف، وأحمد عبدالله أحمد محمد العطار، ود. عبدالله علي بيك محمد بشير المازمي، وخلفان محمد خلفان اليروان الشامسي، وخميس سعيد خميس عبيد آل سعد، وطارق أحمد راشد أبوسهم النقبي، وشعيب علي حاتم محمد ملا أهلي، ود. محمد سالم أحمد سيف الكيومي، وخالد أحمد عبدالله حمد العامري، وعبدالله محمد أحمد عبدالله آل علي، وعمار محمد عبدالله محمد المرزوقي، وعادل خليفة عبيد محمد الحمودي، ومحمد حمد حسن رقيط، وعمار أحمد محمد أحمد الظنحاني، إلى درجة رئيس نِيابة أوّل.

ونصّ المرسوم ذاته، على أن يُرقّى رُؤساء النِّيابة المُساعِدون: عبدالرحمن ناصر حسن إبراهيم، أحمد إبراهيم علي إبراهيم الحمادي، عيسى حسن عبدالله ناصر، يوسف أمين عبدالرحمن حسن العلي، محمد حسن محمد عبدالله آل علي، سعيد علي نقيب عبدالله، محمد درويش محمد علي الشحي، راشد عبيد إبراهيم الغملاسي الشامسي، نهير فاروق عبدالله محمد الحبيشي، مبارك حسن سالم الوحداني الفلاسي، فيصل محمد إبراهيم محمد الحلو، فهد عبدالكريم مبارك هاشل بالزمول، أحمد إبراهيم عبدالله علي، فهد سيف إبراهيم بن طوق المنصوري، علي محمد خلف سعيد عميري، أحمد يوسف جمعة عبيد آل علي، ناصر محمد ناصر سعيد المعمري، إسماعيل إبراهيم أحمد مصبح بوشرين، ماجد عبدالرحيم عبدالله عبدالرحيم الملا، سلطان سيف إبراهيم بن طوق المنصوري، مكتوم عبيد علي عيسى الشامسي، ناصر سعيد محمد أحمد المحرزي، علي محمد سالم الملا السويدي، راشد حسن أحمد عبدالله البنا، خالد حسن محمد أحمد المطوع، أحمد محمد حسن بن تميم، إلى درجة رئيس نيابة، ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من يناير 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

ونص المرسوم رقم (50) لسنة 2022 على ترقية أحمد علي أحمد خميس النون الظنحاني، قاضي استئناف أوّل في محاكم دبي، إلى درجة قاضي تمييز، ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من مايو 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

ونص المرسوم رقم (51) لسنة 2022 على أن يُنقل ويُعيّن قاضِياً في المحاكم الابتدائيّة، كُلّ من ماجد سيف محمد حميد المعمري، ميعاد علي موسى حسين البلوشي، مروان محمد أحمد محمد صالح، حمدة جمعة عبدالله محمد أهلي.

تعديل مُسمّى «إدارة التفتيش القضائي» ليُصبح «جهاز التفتيش القضائي».. وتعديل مُسمّى «مدير إدارة التفتيش القضائي» ليُصبح «رئيس جهاز التفتيش القضائي».