"الأرصاد": أمطار متفاوتة وتغيّر تدريجي في "الطقس" لمدة 4 أيام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة خلال الأيام الأربعة المقبلة (من الخميس إلى الأحد المقبلين)، بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يصاحبه رياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب يصاحبه كتلة هوائية باردة.

ونوّه إلى أن الطقس خلال هذه الفترة سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكوّن السحب الركامية خاصة يومي السبت والأحد على مناطق متفرقة خاصة الشرقية والشمالية والساحلية والغربية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد على بعض المناطق وعلى فترات متباعدة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية تنشط تدريجياً على البحر يوم الخميس وتكون قوية أحياناً يومي الجمعة والسبت وتكون معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب على اليابسة ، فيما يضطرب البحر تدريجياً من مساء الخميس ليصبح شديد الاضطراب أحياناً يومي الجمعة والسبت في الخليج العربي، بينما يكون خفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.