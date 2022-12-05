تحت رعاية رئيس الدولة .. انطلاق أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.. انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء الأول من نوعه عالمياً.



ويستمر حوار أبوظبي للفضاء على مدار يومين وتنظمه وكالة الإمارات للفضاء بمشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع بمشاركة واسعة من أكثر من 300 صانع قرار وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من أكثر من 47 دولة.



وتتركز محاور ونقاشات حوار أبوظبي للفضاء حول 3 مواضيع رئيسية تتمثل في استدامة الفضاء وسهولة الوصول إليه وتعزيز أمنه عبر أكثر من 35 جلسة نقاشية وحواراً وزارياً وورشة عمل وكلمات رئيسية.



وتشارك في الحوار مجموعة من كبرى وكالات الفضاء والشركات والمؤسسات العالمية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في مجال الفضاء والطيران والتكنولوجيا، والذين سيسعون لوضع سياسات نموذجية على مستوى الدول، بما يرسخ تعزيز التعاون في استخدام الفضاء الخارجي، لما فيه صالح الشعوب بالإضافة إلى تطوير البرامج والمبادرات العامة والخاصة في هذا الإطار.