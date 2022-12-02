متحف المستقبل يحتفي بعيد الاتحاد الـ 51

احتفل متحف المستقبل، أحدث أيقونة معمارية في دبي، بعيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن لزوار المتحف الاحتفال بعيد الاتحاد من منصة مستقبلية رائدة تعنى باستشراف المستقبل وتصميم أفكاره ورسم ملامحه.

وسيبقى المتحف مفتوحًا لاستقبال زواره طوال مدة العطلة الرسمية، ليأخذهم في هذه المناسبة في رحلة ملهمة نحو المستقبل وتخيّل ما ستكون عليه دولة الإمارات العربية المتحدة بعد 50 عاما من الآن.

ودعا متحف المستقبل كل الزوار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف تجارب المتحف والاستمتاع بتجاربه طوال ساعات العمل وحتى استقبال آخر دفعة عند الساعة 7:30 مساء.