حاكم الشارقة: الإمارات نموذج فريد وصرح قوي الأركان

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن الإمارات العربية المتحدة غدت دولة ذات نهضة شاملة ونموذجاً فريداً وصرحاً قوي الأركان، ينظر لها العالم نظرة احترام وتقدير، وتبوأت مكانة مرموقة بين الدول، نظير ما حققته من مكتسبات جعلتها في المصاف المتقدمة.

جاء ذلك في كلمة لسموه بمناسبة عيد الاتحاد الـ51. وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: «نحتفي في الثاني من ديسمبر كل عام باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الذي شهد انطلاق دولة عالية الهمة والطموح، متمسكة بمبادئها ودينها وما تحمله من إرث ثقافي عظيم، تحمل كل نية طيبة للإنسانية جمعاء، حتى غدت دولة ذات نهضة شاملة ونموذجاً فريداً وصرحاً قوي الأركان، ينظر لها العالم نظرة احترام وتقدير، وتبوأت مكانة مرموقة بين الدول، نظير ما حققته من مكتسبات جعلتها في المصاف المتقدمة».

وأضاف سموه: «تعود بنا الذاكرة إلى السيرة العطرة للمؤسسين الأوائل بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه مؤسسي الاتحاد. رجال ذوو عزيمة، وبحنكتهم وهمتهم ورجاحة عقولهم ونور بصيرتهم أقاموا اتحاداً يجمع الشتات وينبذ الفرقة ويوحد الكلمة، وأرسوا قواعد الدولة وأركانها وشيدوا مجدها حتى علوا بها إلى هام السحاب».

وأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أن «أبناء وطننا بذلوا طوال هذه الأعوام الغالي والنفيس للنهوض بدولتهم والرقي بها بين الأمم، متسلحين بالعلم والمعرفة، وواضعين نصب أعينهم مصلحة وطنهم، فتوالت الإنجازات وتحقق لشعب الاتحاد ما أراد لهم قادتهم المؤسسون من أمن وأمان وتقدم وازدهار وتكاتف بين الأبناء وعلم ينتشر في الأرجاء كافة».