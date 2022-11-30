جمارك أبوظبي تحيي ذكرى يوم الشهيد

أحيت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ذكرى يوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام تخليدًا ووفاء وعرفانا بتضحيات شهداء الوطن الأبرار بتنظيم فعالية في مبناها الرئيسي حضرها مدير عام الإدارة راشد لاحج المنصوري.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة دعاء صامت متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ثم تم رفع علم الدولة مرفقاً بالسلام الوطني.

ونظمت جمارك أبوظبي زيارة لموظفيها إلى واحة الكرامة، تجولوا خلالها في مختلف أجنحتها مستمعين لشرح مفصل عن مرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة واطلعوا على نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر رمزا للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.