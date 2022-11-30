شرطة رأس الخيمة تحيي يوم الشهيد

نظمت شرطة رأس الخيمة أمام سارية العلم على كورنيش القواسم فعالية يوم الشهيد بحضور نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة العميد عبد الله خميس الحديدي والمدراء العامين وكبار ضباط القيادة وبمشاركة عدد من الجهات الشرطية وجمع من أفراد المجتمع.

وتخلل الفعالية دقيقة دعاء لأرواح شهداء الوطن الأبرار بأن يتغمدهم الله العلي القدير بواسع رحمته، فيما شارك الجميع بفعاليات متنوعة من شأنها أن تكرس ثقافة الانتماء للوطن في نفوس أفراد المجتمع.

وبدأت الفعاليات بتنكيس علم الدولة في تمام الساعة الثامنة صباحاً وعقب ذلك قام نائب القائد العام بحضور كبار ضباط الشرطة والموظفين برفع علم الدولة مع دقيقة الدعاء الصامت ثم عزف السلام الوطني، استذكاراً لتضحيات الشهداء معاهدين الله والوطن بالاستمرار على نهج وخطى الشهداء الأبرار.

وقال العميد عبد الله الحديدي "نفتخر في هذه المناسبة المجيدة بما سطره شهداء الوطن من ملاحم عز وفخر، لنستذكر بطولاتهم وتضحياتهم، فما بذله الشهداء الأبرار من عطاء، إنما يثبت أن شعب دولة الإمارات العربية المتحدة لا يتردد أبداً في الوفاء بمسؤولياته الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه وطنه وأمته”.