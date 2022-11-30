خليفة بن طحنون يشارك بوقفة الدعاء الصامت في واحة الكرامة

شارك الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بوقفة الدعاء الصامت التي نظمها مكتب شؤون أسر الشهداء في واحة الكرامة اليوم الأربعاء احياء بيوم الشهيد تقديرا لتضحيات شهداء الوطن الأبرار وعطائهم واعتزازا بشجاعتهم وبطولاتهم.

وكانت فعالية يوم الشهيد قد بدأت على مستوى الدولة بتنكيس العلم في تمام الساعة الثامنة صباحا فيما استضافت واحة الكرامة الفعالية الرئيسية التي شارك فيها ممثلون من ذوي أسر الشهداء وكبار القادة من وزارة الدفاع و وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة الهلال الأحمر الأماراتي ومكتب شؤون أسر الشهداء.

ودعا الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، راجيا الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار والعزة والمنعة في ظل القيادة الرشيدة.

وتضمنت الفعالية بهذه المناسبة الوطنية الوقوف دقيقة صمت و الدعاء لأرواح الشهداء في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا أعقبها رفع العلم وعزف السلام الوطني تعبيرا عن تلاحم و ترابط دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا وتجسيدا لفخرهم واعتزازهم بشهداء الوطن الذين سطروا أروع ملاحم العز والفخر وجسدوا كل القيم النبيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن هذه الفعالية تقام في 30 من نوفمبر من كل عام تكريما لشهداء الوطن واستذكارا لبطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن والحق والواجب.