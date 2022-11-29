جائزة عالمية لمنصة التكامل المجتمعية للضمان الاجتماعي

حصلت منصة التكامل المجتمعية للضمان الاجتماعي التي تم تطويرها بالشراكة بين وزارة تنمية المجتمع والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، على جائزة مرموقة من جمعية الأفكار البريطانية، عن فئتي الناس ورفاهية الحياة، والتي أعلن عنها ضمن فعاليات مؤتمر الإبداع السنوي الذي تنظمه جمعية الأفكار البريطانية في المملكة المتحدة، في إنجاز جديد يجسد المستوى الكبير للتكامل الحكومي ويعكس الشراكات الإيجابية الناجحة في تصميم وتنفيذ المبادرات الرائدة بين الجهات الحكومية في دولة الإمارات.

وتُعد منصة التكامل المجتمعية للضمان الاجتماعي المصدر الرسمي الموحد الذي يجمع بيانات مواطني دولة الإمارات المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي على مستوى الدولة، بحيث تم ربط المنصة إلكترونياً مع 64 جهة حكومية اتحادية ومحلية.