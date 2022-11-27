الطقس صحو إلى غائم جزئياً.. ورطب ليلاً

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح غد، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وأن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً على البحر ليلاً. كما توقع أن تكون حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 كم/س إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، خصوصاً على البحر ليلاً. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً غرباً ليلاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:22، والثاني عند 04:54، والجزر الأول 08:00، والثاني 21:54. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند 11:06، والثاني 00:50. والجزر الأول 17:52، والثاني 06:55.