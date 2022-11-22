«الأرصاد»: سقوط أمطار «مختلفة الغزارة» في أبوظبي خلال ساعات

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن المنخفض الجوي السطحي الذي تتأثر به الدولة، يتحرّك من الشرق باتجاه الغرب، لتتأثر باقي المناطق به، متوقّعاً أن تمتد الأمطار مختلفة الغزارة إلى مدينة العين باتجاه أبوظبي حتى المناطق الداخلية للعاصمة، خلال الساعات المقبلة، على أن تبدأ بالتراجع وتنتهي اعتباراً من بعد غدٍ.

وأبلغ المركز «الإمارات اليوم» أن حالة الأمطار الغزيرة التي تشهدها مناطق متفرقة من الدولة، إلى تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه كتلة هوائية باردة وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أدّى إلى حالة من عدم الاستقرار في المناطق الشرقية والشمالية.

وأوضح المركز أن الأمطار بدأت من اليوم على شرق الدولة في الفجيرة والساحل الشرقي، ثم امتدّت بشكل تدريجي، لتصل إلى إمارتي الشارقة ودبي اللتان شهدتا أمطاراً غزيرة ومختلفة الغزارة في بعض المناطق.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً، مع تكوّن بعض السحب الركامية خاصة شرقاً وشمالاً، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصاحبها سقوط أمطار، يصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ على بعض المناطق الداخلية الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان