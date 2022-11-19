"موارد الشارقة" تعلن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ51 لدولة الإمارات

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة العطلة الرسمية لموظفي حكومة الشارقة بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقرر أن تبدأ اعتباراً من 1/12/2022، ولغاية يوم السبت الموافق 3/ 12/ 2022، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 5/ 12/ 2022، باستثناء الجهات التي تعمل بنظام المناوبة.

وبهذه المناسبة رفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي، وإلى إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة. راجياً من الله العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة على الدولة بمزيد من التقدم و الازدهار.