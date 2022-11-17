اطلاق «التاكسي المائي» في أبوظبي

أعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي، إطلاق خدمة تاكسي مائي جديدة بالتعاون مع شركة "ميرال" الرائدة في تطوير وجهات وتجارب ترفيهية متميزة في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن منطقة ياس باي وشاطئ الراحة.

وتسهم خدمة التاكسي المائي الجديدة في تحسين الربط بين عدد من الواجهات البحرية الفريدة في الإمارة، وتوفر خيارات نقل إضافية للجمهور. وستبدأ بالعمل بين المواقع ذات الطلب المرتفع على هذا النوع من النقل في ياس باي ومرسى ياس ومرسى البندر مع خطط لإطلاق محطات أخرى مستقبلاً، وستكون متاحة لسبعة أيام في الأسبوع وفق جداول زمنية محددة بفاصل زمني يبلغ ساعة واحدة بين الرحلات ما يضمن توافر المراكب البحرية الناقلة في كل محطة.



وقال المدير العام لشؤون العمليات، دائرة البلديات والنقل، الدكتور سالم خلفان الكعبي: "نتعاون بشكل وثيق مع مجموعة موانئ أبوظبي من خلال أبوظبي البحرية، لتوفير خدمات متقدمة تعزز الربط بين المناطق المختلفة في الإمارة، وتسهم في جعل التنقل بين الوجهات ذات الطلب المرتفع على هذه الخدمات أكثر سهولة بالنسبة لسكان إمارة أبوظبي وزوارها على حد سواء".



وأضاف: "تسلط خدمة التاكسي المائي الجديدة الضوء على جهودنا والتزامنا بتطوير خدمات بحرية حديثة وعصرية ترسخ مكانة إمارة أبوظبي كواحدة من أفضل الوجهات المنشودة للعمل والإقامة والزيارة".



من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميرال"، محمد عبدالله الزعابي،: "تؤكد شراكتنا مع أبوظبي البحرية في إطلاق خدمة التاكسي المائي الجديدة التزامنا بتعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام، حيث سيحظى سكان الإمارة وزوارها بفضل قنوات الربط المحسنة بفرصة التنقل واستكشاف الخدمات والوجهات المتميزة التي تتمتع بها الجزيرة والاستمتاع بها".



وأضاف: "يأتي إطلاق خدمة التاكسي المائي الجديدة ثمرة للنجاح الكبير الذي حققه البرنامج التجريبي لخدمة النقل المائي الذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري ضمن إطار خطط "ميرال" لتحسين تجربة السكان والزوار في جزيرة ياس وذلك من خلال توفير منظومة نقل مائي جيدة لكل الراغبين بالتنقل بين أرجاء الواجهة المائية في ياس باي".

فيما قال مدير عام أبوظبي البحرية، سيف المهيري: "يشكل إطلاق خدمة التاكسي المائي في منطقة ياس باي وشاطئ الراحة خطوة على قدر كبير من الأهمية في استراتيجيتنا طويلة الأمد لتطوير منظومة نقل مائي عام عالمية المستوى في إمارة أبوظبي تحسن قنوات الربط وتشجع السياحة وترسخ مكانة الإمارة كوجهة بحرية رائدة".



وأضاف: "نتطلع إلى توفير تجربة نقل فريدة للجمهور عبر الممرات المائية في إمارة أبوظبي من خلال هذه الخدمة الجديدة، كما نهدف إلى تطوير منظومة نقل متعدد الوسائط في الإمارة".



وتتيح خدمة التاكسي المائي الجديدة منظومة مستدامة للنقل العام، وتوفر قنوات ربط مفعمة بالمشاهد الجميلة وتصل إلى المجتمع في منطقة الراحة، كما تشجع السياح على استكشاف المواقع المتميزة على الواجهة البحرية لجزيرة ياس والتي تشهد تنامياً في شعبيتها، ومن ضمن ذلك موسم سباقات "فورمولا 1" لعام 2022 والذي ستقام فعالياته في حلبة مرسى ياس. وستقوم أبوظبي البحرية عبر خدمة التاكسي المائي الجديدة وللمرة الأولى بدعم هذا الحدث المتميز من خلال توفير خيارات نقل جديدة إلى موقع الحدث لعشاق هذه السباقات.