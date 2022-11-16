الدعوة مفتوحة غداً.. حلقة نقاشية بـ"الوطني" لمناقشة تحديات منتسبي الخدمة الوطنية

تنظّم لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتور علي النعيمي، في الحادية عشرة من صباح غدٍ الخميس، حلقة نقاشية تحت عنوان "تطوير منظومة الخدمة الوطنية"، لمناقشة التحديات التي تواجه الطلبة والموظفين من منتسبي الخدمة الوطنية، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي.

ودعت اللجنة الشباب والمواطنين المهتمين إلى الانضمام إلى الحلقة النقاشية عبر الدخول للموقع الإلكتروني للمجلس WWW.ALMAJLES.GOV.AE، أو على الرابط https://bit.ly/3hNWHh6

وتأتي الحلقة النقاشية في إطار خطة عمل اللجنة لمناقشة "موضوع سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية".، وفق محاور: استراتيجية الهيئة وآلية تطوير منظومة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والتحديات في الانتساب للخدمة الوطنية على الوظائف ومواصلة تعليم الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، والعمل التكاملي والاستفادة من الخدمة البديلة في مجال التدريب للوظائف الحيوية.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة مخرجات الحلقة النقاشية لتضمين أبرز الملاحظات والمقترحات في تقرير الموضوع العام الذي سيتم مناقشته لاحقاً في المجلس بحضور ممثلي الحكومة.

وتضم لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في عضويتها كل من: مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، والأعضاء أحمد حمد بوشهاب، وسهيل نخيرة العفاري، ومحمد أحمد اليماحي، وعبيد خلفان السلامي، ويوسف عبدالله البطران.