مكتوم بن محمد: تعزيز سيادة القانون الضمانة الأساسية لصون حقوق الإنسان

ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سموّه بمركز دبي المالي العالمي، في إطار حرص سموّه على متابعة مسيرة العمل القضائي في الإمارة، وتأكيد اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والسرعة في إنجاز إجراءات التقاضي، وضمان حقوق المتقاضين في إطار سيادة القانون.

وقال سموّه، عبر تغريدة على «تويتر»، أمس: «ترأست اليوم اجتماع مجلس دبي القضائي واطّلعت على مشاريعه وخططه وتوصياته، واعتمدت تعيين قضاة ووكلاء نيابة في كل من المحاكم والنيابة العامة. تعزيز سيادة القانون هو الضمانة الأساسية لصون حقوق الإنسان، وهدفنا هو الارتقاء بالمنظومة القضائية في دبي لتكون الأفضل والأكثر كفاءة في العالم».

واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على خطط مجلس دبي القضائي والتوصيات المستقبلية، وما تم إنجازه من توصيات طُرحت خلال الاجتماعات السابقة، كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات المُقدمة في إطار توجيهات سمو رئيس المجلس بمواصلة التطوير للارتقاء بمختلف عناصر منظومة العمل القضائي في إمارة دبي.

وثمّن سمو رئيس مجلس دبي القضائي، خلال الاجتماع، جهود أعضاء المجلس وإسهاماتهم في تعزيز ركائز المنظومة القضائية في دبي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تعزيز سيادة القانون باعتباره الضمانة الأساسية لصون حقوق الإنسان، بما يستدعيه ذلك من مواصلة العمل لإيجاد كل المقومات التي تصل بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، ووفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن.

إلى ذلك، اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلحاق 15 من الكوادر الوطنية بالدورة التدريبية لمعهد دبي القضائي تمهيداً لتعيينهم وكلاء نيابة مساعدين بالنيابة العامة، كما اعتمد سموّه تعيين أربعة قضاة مواطنين في محاكم دبي، حرصاً من سموّه على رفد السلك القضائي بالكفاءات القانونية الإماراتية، لاسيما الشباب منهم، وتأهيلهم وتمكينهم من التميز في هذا المجال الذي يُعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره، كما اعتمد المجلس تعيين عدد من القضاة المعارين من الدول العربية الشقيقة.

واعتمد سمو نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي ترقية عدد من أعضاء السلطة القضائية ممّن أثبتوا كفاءتهم وتميزهم، حرصاً من سموّه على دعم الكفاءات القضائية في إمارة دبي. وعلى هامش اجتماع مجلس دبي القضائي، قام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم المدير السابق لإدارة التفتيش القضائي، المستشار عباس عثمان عباس، مُثنياً سموّه على جهوده التي بذلها خلال فترة توليه مهام منصبه، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

• مكتوم بن محمد اعتمد إلحاق 15 من الكوادر الوطنية بالدورة التدريبية لـ«دبي القضائي» لتعيينهم وكلاء نيابة مساعدين.