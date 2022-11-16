أحمد بن محمد: دولة الإمـارات تواصل مسيرتها في التميز والريادة على مستوى المنطقة والعالم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلبة الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وذلك في متحف المستقبل بدبي.

وبلغ عدد خريجي الدفعة التاسعة من طلبة الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية 93 طالباً وطالبة من مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، حيث حصل الخريجون على درجات الماجستير في الإدارة العامة، والماجستير في إدارة الابتكار، وبرنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، بالإضافة إلى الماجستير في السياسات العامة.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الكفاءات الوطنية الإماراتية الشابة أساس التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات في المجالات كافة، وقال سموه: «الاهتمام بالكفاءات الإماراتية في صدارة أولويات القيادة الرشيدة في الدولة التي تحرص على الارتقاء المستمر بمهارات الموارد البشرية المواطنة، باعتبارها ثروة وطنية قادرة على المساهمة الفاعلة في صناعة مستقبل الإمارات المشرق وغدها الواعد».

وأضاف سموه: «تواصل دولة الإمارات مسيرتها في التميز والريادة على مستوى المنطقة والعالم، وفي تقديم نموذج متفرد يعكس الرؤية المستقبلية، والعمل المُمنهج القائم على توفير كافة مقومات وسبل النجاح والتمكين لأبنائها ليكونوا قدوة وشريكاً فاعلاً في مسيرة نجاحها»، مؤكداً سموه أن كلية الإدارة الحكومية تُعد ترجمةً عمليةً لفكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القائمة على تعزيز مرونة وكفاءة الجهات الحكومية، وضمان تحقيق أعلى معدلات التميز برفدها بشكل دائم بقيادات وطنية شابة مؤهلة بالمعارف والعلوم الحديثة المتطورة.

وتابع سموه: «الكلية هي صرح معرفي وعلمي يعزّز مكانته ودوره عاماً بعد عام من خلال تخريج قادة يحملون رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويحرصون على أن يكون لهم بصمة واضحة تسهم في الوصول إلى غدٍ أفضل للإنسانية».

صُنّاع قرار

تسهم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في تخريج صُنّاع قرار، يؤكدون فهمهم العميق ومعرفتهم الواسعة والشاملة بالدور والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في قيادة مسيرة العمل الحكومي في دبي ودولة الإمارات نحو آفاق أعلى من التميز، بما يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز مكانة دولة الإمارات وترسيخ دورها المحوري إقليمياً وعالمياً.

• 93 طالباً وطالبة عدد خريجي الدفعة التاسعة من طلبة الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.