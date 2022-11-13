لقاء محمد بن زايد وأخيه محمد بن راشد يحمل بشائر الخير لشعب الإمارات

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، في استراحة المرموم في دبي.

واستعرض سموهما - خلال اللقاء - الموضوعات التي تهم شؤون المواطن ومصالحه، وتطرقا إلى السبل الكفيلة بتعزيز مسيرة الوطن التنموية الطموحة، وتحقيق تطلعات شعبه نحو المستقبل الذي ينشده، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات عزها وأمنها واستقرارها، لتواصل تقدمها وتنميتها بخطى واثقة ومتسارعة على جميع المستويات.

وكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، أمس: «التقيت أخي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في استراحة المرموم في دبي. هذه اللقاءات تحمل تباشير الخير لشعبنا والرفعة لدولتنا، وكلنا اليوم نعمل ضمن فريق إماراتي واحد لتعزيز مسيرتنا التنموية وتحقيق تطلعات شعبنا. وبقيادة محمد بن زايد، نبشّر أبناء وبنات الإمارات أن القادم دائماً أفضل».

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وخليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.