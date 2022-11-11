رئيس الدولة ونائبه يعزيان خادم الحرمين في وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه و صادق مواساته في وفاة والدة صاحب السمو الأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.