لقاحات

أشاد مواطنون ومقيمون في إمارة دبي بالتسهيلات التي تقدمها هيئة الصحة في دبي، للتشجيع على أخذ اللقاحات الخاصة بـ«إنفلونزا إي»، إذ توافر الجرعات بأسعار رمزية جداً، وفي مواعيد مريحة.

دروس

أشاد أولياء أمور بقيام عدد من المدارس في إمارة عجمان بتقديم دروس تقوية للطلاب في يوم الأحد، وهو يوم إجازة، دون فرض أية رسوم مالية على الطلاب.

صيانة

قال ساكن في الشارقة إنه لايزال ينتظر منذ أكثر من شهر شركة وساطة عقارية تقوم بأعمال الصيانة لباب شقته التي استأجرها حديثاً، مشيراً إلى أن الشركة أرجعت الأمر إلى ضعف إمكاناتها وقلة عدد أفراد فريق طاقم الصيانة لديها.

سكوتر

قال سكان في ضواحٍ سكنية في دبي إن غالبية سائقي آليات السكوتر الكهربائي لا يلتزمون بالقواعد والأنظمة الخاصة بتنظيم حركة هذه الآليات، بما في ذلك غياب معايير السلامة والسرعات العالية دون مراعاة للمشاة على الأرصفة والممرات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



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