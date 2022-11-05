«الأرصاد» يتوقع أمطاراً خفيفة حتى الإثنين

توقّع المركز الوطني للأرصاد، سقوط أمطار خفيفة اليوم، ويصبح الطقس رطباً غداً مع احتمال تشكّل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، ليعود غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع استمرار احتمال سقوط أمطار خفيفة، لافتاً إلى أن طقس الإثنين المقبل، سيكون رطباً على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية، مع بقاء احتمال سقوط أمطار.

ونوّه المركز إلى أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون رطباً على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية، على أن تميل درجات الحرارة للارتفاع.

وبحسب المركز فإن الدولة تتأثر خلال شهر نوفمبر الجاري بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً نحو المنطقة، خصوصاً خلال النصف الثاني منه، ما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، حيث تميل درجات الحرارة للبرودة أحياناً خلال الليل على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية، كما تتأثر بامتداد للمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق، وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب وتتكوّن السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خصوصاً المناطق الشرقية من الدولة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية في الصباح تتحوّل أثناء النهار إلى غربية - شمالية غربية، وقد تنشط سرعة الرياح في بعض أيام هذا الشهر خصوصاً مع السحب الركامية، فيما تزداد الرطوبة النسبية خصوصاً في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، ما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف على مناطق متفرقة.