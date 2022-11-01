شوارع

طالب سكان في منطقة جداف دبي بتوسعة الطرقات الداخلية في المنطقة التي تشهد نمواً سكانياً مطرداً، حيث تُعد الشوارع ضيقة نسبياً، ومن دون حواجز وسطية تفصل بين الاتجاهين المتعاكسين.

تاكسي

يجد طلبة مدارس بمنطقة العزرة في الشارقة صعوبة في الحصول على سيارة أجرة «تاكسي» من الشارقة إلى عجمان، إذ يضطرون للانتظار فترات طويلة قبل أن يحصلوا على مركبة شاغرة.

مشاة

اقترح قارئ وضع إشارة عبور مشاة أخرى، في شارع البدع بدبي، في الجهة المقابلة للجامعة الكندية، مشيراً إلى أن بعض المشاة يعبرون الشارع من أمام النفق، ما يعرض حياتهم للخطر، إذ يفضلون العبور من أمام المخبز الفرنسي بدلاً من المشي حتى إشارة المشاة الموجودة فعلياً.

صخرة

لاحظ سكان في منطقة الخان بالشارقة، وجود صخرة كبيرة في منتصف منطقة ترابية، تصل المنطقة من شارع التعاون، مشيرين إلى عدم إمكانية رؤيتها من السائقين في الظلام، ما يعرض مركباتهم للاصطدام بها.

مركز

أثنى مراجعون لمركز المزهر الصحي في دبي «عيادة طب الأسرة» على ما وصفوه بسهولة تقديم الخدمات العلاجية، على الرغم من أن المركز يشهد إقبالاً كبيراً من المرضى والمراجعين.

وكالات

تصرّ بعض وكالات السيارات في الدولة، على التمسك بأسعار الصيانة المرتفعة نسبياً، الأمر الذي يحرم الكثيرين من خدمتها، ويضطرهم إلى اللجوء لورش وكراجات أخرى وشراء قطع غيار مقلدة.

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