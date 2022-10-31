«مختبرات دبي للمستقبل» تعرض روبوتات لوجستية جديدة في اليابان

استعرضت «مختبرات دبي للمستقبل» أحدث ابتكاراتها التكنولوجية في مجال الروبوتات والأتمتة، والتي تم تطويرها من قبل فريقها التقني، الذي يضم نخبة من الباحثين والمهندسين، خلال مشاركة مؤسسة دبي للمستقبل في الدورة الـ35 من المؤتمر العالمي للروبوتات والأنظمة الذكية 2022، الذي استضافته مدينة كيوتو اليابانية، بمشاركة أكثر من 4000 خبير عالمي في مجال البرمجة وتكنولوجيا المستقبل من مختلف أنحاء العالم.

وتعرف زوار المعرض إلى روبوت متخصص في حلول توصيل الميل الأخير، وروبوت للخدمات اللوجستية الداخلية، وتم تطوير هذه الروبوتات في مقر «مختبرات دبي للمستقبل»، بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، وبالاعتماد على أحدث تقنيات البرمجة والأتمتة والذكاء الاصطناعي.

واستطلعت «مختبرات دبي للمستقبل»، خلال المعرض، آفاق التعاون مع الأكاديميين والخبراء والمواهب، وعدد من الجامعات والمؤسسات الدولية والشركات العالمية، بما يسهم في تعزيز مسيرة البحث والتطوير في مرافقها عالمية المستوى، لتطوير حلول مخصصة تواكب متطلبات واحتياجات مختلف القطاعات على المستويين المحلي والعالمي.

وأكد مدير مختبرات دبي للمستقبل خليفة القامة، أن المشاركة في هذا الحدث العالمي أتاحت الفرصة لمجتمع الأبحاث والروبوتات العالمي للتعرف إلى الفرص النوعية والاستثمارية التي توفرها بيئة الابتكار المزدهرة في دبي، التي تعتبر مركزاً عالمياً لاختبار وتطوير وتوظيف التطبيقات التكنولوجية، وتصميم المستقبل، وتمكين المواهب من تطوير مشروعات البحوث التطبيقية والابتكارات التكنولوجية.

وأضاف أن المؤتمر شكّل محطة لاستكشاف فرص التعاون مع مجتمع الروبوتات العالمي والشركات التكنولوجية، والتعريف بالجهود المؤثرة التي تقودها المختبرات.