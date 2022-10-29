خدمات رأس الخيمة تخفض الحرارة في 4 حدائق بمعايير بيئية

قامت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة بتقليل درجات الحرارة في أربع حدائق عامة، من أجل جذب الزوار طوال العام للاستمتاع بالأجواء الطبيعية، وذلك من خلال تطبيق أربعة معايير بيئية، عبر استخدام آلية رش الأجواء بالرذاذ المائي، وتظليل مناطق محددة للجلوس بمظلات واقية من الشمس، واستخدام المراوح لتغيير الهواء، واستخدام دهانات تقلل من درجة أشعة الشمس في الأماكن المخصصة للجلوس.

وقالت الدائرة إن ارتفاع درجات الحرارة يحد من ذهاب السكان إلى الحدائق العامة، إلا أن استخدامها التكنولوجيا أسهم في ارتياد عدد من الزوار الحدائق في فصل الصيف، في ظل حرارة مرتفعة، حيث تم تطبيق المعايير البيئية في أربع حدائق عامة في رأس الخيمة، هي كورنيش القواسم، وسد وادي شوكة، ومنصة جبل جيس، ومخيم بير غريلز للمغامرات.

إلى ذلك حررت دوريات راقب، التابعة للدائرة 5357 مخالفة بيئية من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضيين، منها 2041 مخالفة اجتياز بوابة التعرفة المرورية من دون بطاقة التعرفة المرورية، و1134 مخالفة إلقاء أو ترك تصريف قاذورات في الميادين العامة، و1078 مخالفة بشأن إشعال النيران أو الشواء على الأرض مباشرة في أماكن عامة غير المسموح بها.