500 مبرمج ومبرمجة يجتازون تقييم «المواهب الرقمية الوطنية»

نجح أكثر من 500 مبرمج ومبرمجة من الكوادر الوطنية الموهوبة في اختبارات التقييم للترشح للعمل مع كبرى الشركات الرائدة في دولة الإمارات، التي تم إجراؤها في إطار مذكرة التفاهم بين مقر المبرمجين إحدى مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، وبنك الإمارات دبي الوطني بهدف تعزيز مهارات نخبة من المبرمجين وتأهيلهم لأداء دور ريادي في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والمشاركة بفاعلية في بناء اقتصاد رقمي مستدام.

وهدفت مذكرة التفاهم التي تأتي في إطار «برنامج المواهب الرقمية الوطنية» إلى تدريب وتأهيل أكبر عدد من المبرمجين وصقل مهاراتهم الرقمية، وإعدادهم للمستقبل على مدار السنوات الأربع المقبلة وتأهيلهم لشغل مناصب تقنية وتكنولوجية والمشاركة الفاعلة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات من خلال توظيف التكنولوجية الحديثة وحلول البرمجة، وذلك ضمن جهود دعم الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي التي تنفذها حكومة دولة الإمارات لتسريع عمليات التحول الرقمي في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، أن الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتبنى تمكين القدرات والمواهب الرقمية الشابة وتزويدها بالمعارف والخبرات اللازمة لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات وتوظيفها في بناء اقتصاد رقمي مستقبلي يسهم في تحسين حياة الناس.

وقال إن إتاحة الفرصة أمام الموهوبين والمبرمجين لصقل مهاراتهم الرقمية والبرمجية ومساعدتهم على اكتساب المعرفة العملية من الخبراء والمختصين وروّاد التقنية العالميين من خلال العمل مع الشركات الرائدة يسهم في تعزيز مهاراتهم المستقبلية في القطاع الرقمي ويمكنهم من المشاركة بفاعلية من خلال طاقاتهم الواعدة لأداء دور ريادي في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والمساهمة في دعم القطاعات الحيوية للاقتصاد الرقمي الوطني.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عبدالله قاسم، إنه «تأكيداً على الالتزام ببرنامج (المواهب الرقمية الوطنية) الذي أطلقناه أخيراً، يسعدنا العمل مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، ومع مقر المبرمجين لتقديم كل دعم ممكن للمبرمجين من الكوادر الوطنية الشابة الطموحة، سعياً لمواصلة بناء الاقتصاد الرقمي المستدام في الدولة».