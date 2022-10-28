حكومة الإمارات توفر للأجانب 3 اختيارات للإقامة من أجل العمل

أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن هناك ثلاثة اختيارات أمام الأجانب، للحصول على تأشيرة إقامة في دولة الإمارات من أجل العمل، هي تأشيرة العمل العادية، وتأشيرة الإقامة الخضراء، وتأشيرة عمال الخدمات المساعدة.

وأشارت إلى أن تأشيرة العمل العادية تصدر للأجانب العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي والمناطق الحرة، بينما تصدر تأشيرة الإقامة الخضراء للعمالة الماهرة لمدة خمس سنوات، أما النوع الأخير من تأشيرات الإقامة من أجل العمل، فيصدر لعمال الخدمات المساعدة أو العمالة المنزلية.

وشرحت أن الإقامة الخضراء بغرض العمل هي نوع من تأشيرات الإقامة المستحدثة في 2021، وتتيح لحاملها الإقامة في الدولة لمدة خمس سنوات دون الحاجة لضامن أو مستضيف أو كفيل صاحب عمل، وتكون الإقامة قابلة للتجديد عند انتهاء صلاحيتها.

ويمكن لأصحاب العمل الحر وأصحاب العمل الخاص والعمالة الماهرة أن يتقدموا للحصول على تأشيرة الإقامة الخضراء.

وذكرت أنه للحصول على تأشيرة الإقامة الخضراء، يجب على أصحاب العمل الحر وأصحاب العمل الخاص تحقيق المتطلبات الآتية: الحصول على تصريح عمل حر/ عمل خاص من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها، ألا يقل الدخل السنوي لمقدم الطلب من العمل الحر لعامين سابقين عن 360 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أن يثبت ملاءته المالية طوال فترة إقامته في الدولة. وأضافت أنه للحصول على تأشيرة الإقامة الخضراء من أجل العمل، يجب على العامل المهاري تحقيق المتطلبات الآتية: أن يحصل على تصريح عمل في الدول بموجب عقد عمل سار، وأن يكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث، من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها، ألا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. وبالنسبة لتجديد الإقامة الخضراء، بينت الحكومة الرقمية أنه يجوز تجديد تأشيرة الإقامة الخضراء بالمدة نفسها عند انتهائها.

وبالنسبة لتأشيرة العمل العادية، أكدت الحكومة الرقمية أنه يمكن للأجنبي أن يحصل على تأشيرة عمل عادية في دولة الإمارات، وعادة ما تكون لمدة عامين، إذا كان يعمل لدى القطاع الخاص، أو يعمل في القطاع

360

ألف درهم الدخل السنوي، شرطاً للحصول على الإقامة الخضراء.