مناطق مختلفة من الدولة تشهد كسوفاً شمسياً جزئياً

شهدت مناطق مختلفة من الدولة، أمس، كسوفاً شمسياً جزئياً، حيث نظم مرصد الشارقة البصري بأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، التابعة لجامعة الشارقة، الرصد الفلكي للكسوف بحضور باحثين وطلبة وهواة فضاء وفلك.

وأكد أستاذ الفيزياء الفلكية في قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك بالأكاديمية، الدكتور مشهور الوردات، أن كسوف الشمس يحدث عندما يسقط ظل القمر على الأرض، أي عندما يغطي القمر قرص الشمس، والسبب أن القمر والشمس لهما القطر الزاوي الظاهري نفسه عند رصدهما من الأرض، فإذا كان القمر يغطي كامل قرص الشمس، فسنرى كسوفاً كلياً، وإذا كان يغطي فقط جزءاً من الشمس، فإننا سنرى كسوفاً جزئياً.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن ظاهرة كسوف الشمس الجزئي التي تعرضت لها الدولة، أمس، هي ظاهرة نادرة نوعاً ما، حيث شاهدنا كسوفاً جزئياً بنسبة 40% من جميع مناطق الدولة والخليج العربي.

من جانبه، قال الراصد الفلكي في مرصد الشارقة البصري، محمد فضل طلافحة، إن الحدث يعد فرصة للمهتمين في مجال الفضاء والفلك للمشاركة في رصد الكسوف، والتعرف إلى أحدث الأجهزة التي تتميز بها الأكاديمية ومرصد الشارقة البصري في مجال الرصد الفلكي، مشيراً إلى أن الرصد يظهر حجم قرص القمر قرابة حجم قرص الشمس، بالرغم من أن القمر أصغر من الشمس بـ400 مرة بسبب بعد القمر عن الأرض ما يقارب 384 ألف كيلومتر مقارنة ببعد الشمس عن الأرض البالغ نحو 150 مليون كيلومتر.