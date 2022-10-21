«أبوظبي للتقاعد» يتواصل مع المتعاملين بـ «مؤثر افتراضي»

ابتكر صندوق أبوظبي للتقاعد أول (مؤثر افتراضي حكومي في العالم العربي)، بهدف تعزيز الصورة الذهنية للصندوق بين جمهور المتعاملين.

وقالت مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالصندوق فاطمة الشريقي لـ«الإمارات اليوم»: «الوصول إلى الجمهور المستهدف في ظل زخم الإعلام الحديث وتنوّع وسائله، بات أمراً يحتاج إلى التفكير والإبداع، لذلك كان من الضروري البحث عن وسيلة مختلفة نصل بها لمتعاملي الصندوق من متقاعدين ومؤمّن عليهم بمختلف الفئات والمراحل العمرية، لتوعيتهم وإرشادهم بما لهم من حقوق تأمينية وتقاعدية، وما عليهم من التزامات». وتابعت: «بعد أن أصبحت الشبكات الاجتماعية أرضية خصبة للتواصل الجماهيري، وأنتجت ما تسمى بظاهرة المؤثرين الذين يتمتعون بملايين المتابعين، تولّدت لدينا كفريق عمل الاتصال المؤسسي، الرغبة في الاستفادة من تلك الظاهرة لتغيير لغة الرسائل وأسلوب الخطاب على قنواتنا الرسمية، عبر مداخل مناسبة تحقّق للرسائل الاتصالية فاعلية أكبر للوصول إلى الجمهور المستهدف، وخاصة فئة الشباب» مضيفة «نظراً لطبيعة عمل الصندوق ورغبة منّا في التماشي مع التطوّر واستخدام تقنيات حديثة، استبعدنا فكرة الاعتماد على موظف تقليدي للقيام بدور المؤثّر، واستبدلناه بابتكار شخصية افتراضية أطلقنا عليها اسم راشد، جعلنا منها مؤثّراً على الحسابات الرسمية للصندوق بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإنجاز مهام التواصل مع المتعاملين وتوعيتهم وإرشادهم والرد على تساؤلاتهم».