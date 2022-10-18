«الأرصاد» يُحذّر من « 10 ساعات ضباب» يؤثّر على الرؤية الأفقية

حذّر المركز الوطني للأرصاد من تزايد فرصة تشكل الضباب، بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك خلال الساعات العشر المقبلة، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، وحتى التاسعة من صباح غدٍ.



وتوقع المركز أن يشهد الطقس غداً، تكوّن ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً.

وأشار إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه إلى أن طقس الخميس سيكون رطباً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.