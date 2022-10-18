كهرباء الشارقة والبلدية: استخدام أفضل البرامج الإلكترونية لاعتماد المخططات

عقدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة اجتماعا مع بلدية مدينة الشارقة بهدف تبادل الخبرات في مجال اعتماد المخططات واستخدام أفضل البرامج الإلكترونية الهندسية المتقدمة التي تساعد على تطوير وتسريع آلية اعتماد المخططات وأفضل الممارسات لتطوير مهارات المهندسين واكتساب خبرات هندسية جديدة.

وأوضح مدير إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المهندس إبراهيم البلغوني، أنه تم خلال الاجتماع استعراض البرامج الهندسية المستخدمة في اعتماد المخططات بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة والمستخدمة بإدارة تراخيص البناء ببلدية مدينة الشارقة وعقد مقارنة معيارية بين البرنامجين والتعرف على المزايا والتحديات وتحديد نقاط القوة والضعف و أهم وأبرز خصائص في كل برنامج ومقارنة مدة الاعتماد وسهولة العمل لكل برنامج.

وأكد أن الهيئة تحرص على تطوير إجراءاتها وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين بجودة وكفاءة عالية وتيسير الإجراءات وتطوير الخدمات وضمان استمراريتها بجودة عالية لسكان إمارة الشارقة.

وأشار إلى أنه تم تدريب عدد من مهندسي إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على برنامج بلوبيم لإكسابهم مهارات جديدة مؤكداً حرص الهيئة على الاطلاع على أفضل الممارسات وتوفير البرامج المتقدمة لإدارة العمليات اليومية ومتابعة المشاريع وأتمتة عمليات اعتماد المخططات واستقبال طلبات توصيل الخدمات.