الدولة تشاهد كسوف الشمس 40% الثلاثاء المقبل

كشف أستاذ الفيزياء الفلكية في قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك بجامعة الشارقة الدكتور مشهور الوردات، أن الإمارات ستشهد كسوفاً جزئياً للشمس بنسبة تصل إلى 40% يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الوردات عبر برنامج «الخط المباشر» على قناة الشارقة، أمس، إن دولة الإمارات ستشهد بشكل عام كسوفاً جزئياً سيصل أقصاه إلى 40% من قرص الشمس.

وأضاف أن الكسوف سيكون جزئياً في كل الكرة الأرضية، والنسبة الأكبر منه ستكون في روسيا وتسجل 80%، بينما 40% داخل الدولة وفي معظم دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن الكسوف سيبدأ عند الساعة 2:40 عصراً، وقمة الكسوف ستكون عند الساعة 3:50 عصراً.

وذكر أن الشخص العادي سيشاهد الكسوف بالعين المجردة على هيئة غيوم تحجب قرص الشمس، كونه كسوفاً جزئياً، موجهاً الجميع بعدم النظر مباشرة إلى الشمس، كما أن مَن لا يمتلك نظارة خاصة بالشمس يمكن أن يستعمل زجاجة قاتمة أشبه بالتي يستعملها الحدادون للنظر إلى الشمس، أو بوضع ثلاث نظارات شمسية فوق بعضها، وكذلك باستخدام أي فلتر يحجب كمية كبيرة من الضوء لحماية العيون.

وأوضح أن أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك ستفتح أبوابها للزوار مجاناً بدءاً من الساعة الثانية عصراً لمشاهدة الكسوف، حيث يوجد تلسكوبات خاصة لرصد الشمس، فيما ستعرض الصور على شاشات خاصة لأنه يصعب النظر إلى الشمس في هذا الوقت.