لضبط المركبات منتهية الترخيص.. رادار جديد على طريق مسافي رأس الخيمة

فعلت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، راداراً جديد لضبط عبور الشاحنات بدون تصريح، ولضبط المركبات المنتهية الترخيص على طريق مسافي _ رأس الخيمة، بداية من يوم صباح الغد الإثنين 17/10/2022 تعزيزاً لضبط أمن وسلامة الطريق وتطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية.

وأوضحت الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أن الرادار قد تم تفعيله للسيطرة على الحركة المرورية في طريق مسافي لرصد مخالفات الشاحنات التي تستخدم الطريق في غير الأوقات المسموح لها بالمرور ودون تصريح بذلك، إضافة إلى ضبط المركبات المنتهية الترخيص ولم يتم تجديد صيانتها الدورية وفحصها وترخيصها.

ودعت إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، كافة مستخدمي طريق مسافي، بتجديد ترخيص آلياتهم، والالتزام بقوانين السير والمرور، والسرعات المقررة على الطريق، منوهة على سائقي الشاحنات بعدم المرور على طريق مسافي دون ترخيص، تجنباً للمخالفة المرورية، وحفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.