9 أيام متصلة.. مدارس خاصة تمنح الطلبة إجازة منتصف الفصل

أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي، ذوي الطلبة بتعطيل الدراسة أسبوع، تبدأ من الاثنين المقبل وحتى يوم الأحد، لتصل مدة إجازة الطلبة بعد إضافة إجازة نهاية الأسبوع، 9 أيام متصلة، ووصفت القرار بأنه إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أن الدراسة ستتوقف من السبت 15 أكتوبر الجاري، فيما يعود الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية يوم الإثنين 24 من الشهر نفسه.

وأوضحت المدارس، أن العطلة فرصة للطلبة للالتقاط انفاسهم ومراجعة ما تم دراسته منذ بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى أنه يمنح المعلمين الوقت لتحديد مستوى كل طالب ووضع خطط دعم أكاديمي للطبة المتأخرين دراسياً، مشيرة إلى أن ذوي الطلبة عليهم دوراً خلال هذه الإجازة في التعرف على مستوى أبنائهم الدراسي والاشتراك معهم في العملية التعليمية.

وكانت دائرة التعليم والمعرفة، قد أشارت "في دليل سياسات المدارس الخاصة" إلى أنه يمكن لمدير المدرسة مناقشة التقويم المدرسي مع مجلس أمناء المدرسة، على أن تُقدم كل مدرسة تقويمها المدرسي قبل 8 أشهر من بدء العام الدراسي للحصول على موافقة الدائرة، وأن المدارس ملتزمة بتقديم التقويم المدرسي السنوي للحصول على موافقة الدائرة ضمن المدة المحددة، وإطلاع موظفي المدرسة والطلبة وأولياء الأمور على التقويم المدرسي.