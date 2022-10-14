تخريج الدفعة الثالثة من «سفراء الهوية الوطنية»

اختتمت مؤسسة وطني الإمارات بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب أمس فعاليات الدورة الثالثة من برنامج «سفراء الهوية الوطنية» في دبي بمتحف الاتحاد بتخريج منتسبي البرنامج والذين وصل عددهم إلى 47 شاباً وشابة من أعضاء المجالس المؤسسية في إمارة رأس الخيمة وموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالإمارة.

حضر الفعالية عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي، والمدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب سعيد محمد النظري.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل المزروعي: «إن أصالة علاقتنا بإرثنا وقيمنا وهويتنا الوطنية هي التي تحدد نظرتنا واستعدادنا للمستقبل، ونؤكد أهمية أن يكون للشباب دور أساسي في تعزيز منظومة القيم وتحويلها لممارسات يومية تترسخ في شخصياتهم وسلوكهم».

من جانبه، أكد ضرار بالهول الفلاسي: أن «برنامج سفراء الهوية الوطنية الإماراتية يهدف لترسيخ منظومة القيم والثوابت الوطنية في نفوس الشباب فكراً وفعلاً وعملاً وسلوكاً لترسيخ العلاقة بين الأصالة والهوية والانتماء الوطني وبالتالي ترسخ خصوصيتنا وتفردنا بين الأمم لنكون متميزين بهويتنا بسلوكنا بأفكارنا بعلاقاتنا مع الآخرين لأن الهوية الوطنية هي معيارنا في كل خطوة نخطوها تجاه المستقبل من أجل الحفاظ على الوطن وصون منجزاته والدفاع عن مكتسباته وسمعته وبناء حاضر مشرق ومستقبل زاهر لأبنائه».

وشملت فعاليات البرنامج وأنشطته العديد من المحاضرات والجلسات وورش العمل التي قدمها وترأسها أكاديميون ومختصون، والتي ركّزت على أهمية تأهيل الشباب الإماراتي وتحصينه من المهددات كافة، سواء كانت في الهوية اللغوية أو قيم المواطنة الصالحة، بالإضافة إلى تعزيز السنع والقيم الإماراتية التي تتماشى مع المواطنة الرقمية وتأصيلها بما يسهم في صناعة سمعة طيبة للمجتمع والوطن.

وتناول المشاركون الكثير من القضايا المهمة لاسيما التشريعات والقوانين التي تعزّز التمكين السياسي لدى الشباب الإماراتي مع المحافظة على التاريخ والإرث والثوابت الوطنية الإماراتية والمثل العليا في المجتمع الإماراتي وتعزيز قيم وثقافة وبروتوكول العَلم الرمز الوطني الراسخ وتوثيق الإرث الإماراتي العريق، وتعزيز مهارات البحوث الإبداعية والمعرفية والإعلامية خصوصاً في التقديم والإلقاء الإعلامي لرفد المجال الإعلامي بطاقات شبابية إماراتية وطنية.