بلدية عجمان تتيح خدمة «مكاني» لعنونة وترقيم المباني

دعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان سكّان الإمارة إلى التقدم عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال مركز سعادة المتعاملين لاستصدار لوحة «مكاني»، وهي الخدمة التي طرحتها لعنونة وترقيم المباني، لضمان الوصول للموقع المطلوب بسرعة وسهولة.

وأوضحت أن محتوى لوحة «مكاني» يضم الرقم الإحداثي المميز للمنزل باللون البرتقالي الذي يرمز إلى إمارة عجمان، وشعار نظام «مكاني» الموحد للعنونة، ورمز الاستجابة السريع لتحديد الموقع على تطبيق مكاني (QR code).

وأفادت الدائرة بأنها حددت أربع خطوات لاستصدار اللوحة تبدأ بتقديم الطلب عبر إحدى قنوات تقديم الخدمة ممثلة في موقع الدائرة الإلكتروني https://online.am.gov.ae أو مركز سعادة المتعاملين، ومراجعة المرفقات من قبل مقدم الخدمة، ثم اعتماد الطلب، وأخيراً استلامه إلكترونياً أو من خلال مركز سعادة المتعاملين.

وذكرت البلدية عبر موقعها الإلكتروني أن فئات المتعاملين المنوط بهم الحصول على تلك الخدمة هم الأفراد والأعمال والجهات الحكومية، لافتة إلى أن الوثائق المطلوبة لإتمام الخدمة بالنسبة للأفراد هي: صورة مخطط موقع أو سند ملكية، بينما للأعمال والجهات الحكومية تتطلب رسالة رسمية بطلب بيانات، وصورة مخطط موقع أو سند ملكية.

وحددت البلدية رسوم الخدمة مقسمة إلى أربع فئات: الأولى بيانات مكانية واحدة بصيغة GIS لكل حي برسوم 100 درهم، وبيانات مكانية واحدة بصيغة CAD لكل حي برسوم 100 درهم، وبيانات مكانية صور أقمار اصطناعية لكل حي برسوم 50 درهماً، وبيانات الصور الجوية لكل حي برسوم 100 درهم.