شرطة أبوظبي تنفذ حملة للوقاية من حوادث الغرق

نفذ قسم الشرطة السياحية بإدارة التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي برنامجاً لتوعية مرتادي شاطئ الحديريات وشاطئ البطين بأبوظبي، للوقاية من حوادث الغرق والسباحة في الأماكن المخصصة بوجود مشرفين ومنقذين على مدار الساعة.

وشارك عناصر من فرسان شرطة أبوظبي بإدارة الدوريات الخاصة مع عناصر الشرطة السياحية في حملة السلامة من حوادث الغرق في إمارة أبوظبي، التي تضمنت توزيع كتيبات توعية تحتوي على أهم الإرشادات وأرقام الطوارئ على المرتادين للشواطئ. وناشدت شرطة أبوظبي المرتادين بضرورة تجنب السباحة ليلاً أو في ساعات الفجر الأولى، لما في ذلك من خطورة على أرواحهم، محذّرة من مخاطر ترك الأطفال دون رقابة أثناء السباحة في الشواطئ البحرية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالعلامات الإرشادية على الشواطئ، وعدم السباحة في عمق البحر لتجنب الغرق.

وتنفذ الحملة «أبوظبي البحرية» وتشارك فيها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة البلديات والنقل، وقيادة حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وتهدف إلى التقليل والحدّ من حالات الغرق.