"طرق دبي" تعرض شبكة محطات مترو دبي في الميتافيرس وأحدث منصاتها الرقمية في جيتكس 2022

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، مشاركتها بباقة واسعة من المبادرات والحلول الرقمية والتطبيقات والمحطات الذكية، في الدورة 42 من أسبوع جيتكس للتقنية 2022، الذي ينطلق غدا الاثنين، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعرض الهيئة في جناحها، لأول مرة، مركبة (كروز) ذاتية القيادة والمصنعة لأول مرة بناء على مواصفات (شيفروليه بولت) الكهربائية، كما تسلط الهيئة الضوء على عدد من مبادراتها مثل منصة التوأم الرقمي لمحطة مترو دبي الذكية، والحلول الذكية لنقل ملكية مركبة، والجيل الجديد من مركبات الأجرة، وتطبيقات الهيئة الذكية وغيرها.

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن توسّع هيئة الطرق والمواصلات في التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، لتسهيل حياة السكان والزوار في إمارة دبي، يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، في الارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتوفير خيارات متعددة للسكان، لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتعزيز تنافسية دبي عالمياً بوصفها نموذجاً يُحتذى في مجال تطوير آليات العمل الحكومي والارتقاء به إلى أفضل مستويات الكفاءة، وتحقيق الحياة الرقمية الكاملة.

التنقل ذاتي القيادة

وقال الطاير: الهيئة لديها خريطة طريق متكاملة لمستقبل التنقل ذاتي القيادة، وتمضي قُدماً في تنفيذ استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030، حيث انتهت مؤخراً من المرحلة الأولية من تجهيز الخرائط الرقمية لمنطقة جميرا، وذلك تمهيداً لإطلاق الخدمة فعلياً عام 2023، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية في التشغيل التجاري لمركبات كروز ذاتية القيادة، وستبدأ الهيئة العام المقبل تشغيل الجيل الجديد من مركبة كروز ذاتية القيادة "أوريجن" بعدد محدود، لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكترونـي، وسيتضاعف العدد تدريجياً ليصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030.

"شيفروليه بولت"

تعرض الهيئة في جناحها، لأول مرة مركبة (كروز) ذاتية القيادة والمصنعة لأول مرة بناء على مواصفات (شيفروليه بولت) التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، وتستخدم هذه المركبة ذاتية القيادة حاليا في الأسطول التجاري للمركبات ذاتية القيادة لشركة كروز في مدينة سان فرانسيسكو. حيث أطلقت كروز خدمة الحجز الإلكتروني للمركبات ذاتية القيادة في احدى أكبر مدن الولايات المتحدة لأول مرة في فبراير 2022، وفي سبتمبر من هذا العام أعلنت الشركة خططها للتوسع إلى مدينة أوستن.

وتتشارك شركة جي إم وشركة كروز، في الرؤية مع هيئة الطرق والمواصلات، في مساهمة المركبات ذاتية القيادة، في تحقيق مستقبل آمن وأقل ازدحاماً للجميع، وهو ما يوفر مزايا هائلة للمجتمع من حيث تعزيز سلامة وسائل النقل وتسهيل الوصول إليها، لتسهم في تعزيز رؤية جنرال موتورز المتمثلة في تسجيل صفر حوادث مرورية، وصفر انبعاثات كربونية، وصفر ازدحام مروري.

التوأم الرقمي

كما تعرض الهيئة أيضا أحدث التقنيات في مجال الميتافيرس من خلال تبني تقنية التوأم الرقمي للسكة الحديدية بمترو دبي وعرضها باستخدام تقنيات الواقع المعزز، وتربط منصة التوأم الرقمي ببيانات الصيانة التاريخية (12 عامًا الماضية من خدمة مترو دبي) إضافة إلى بيانات الزمن الحقيقي باستخدام أجهزة جمع البيانات الخارجية التي تساعد على اكتشاف التفاصيل الدقيقة وغيرها من المواقف الحرجة التي تؤثر في دورة حياة الأصول.

وتقوم المنصة بتحليل البيانات التاريخية والبيانات الفعلية الآنية لتقديم توصيات لتحسين دورة حياة الأصول كتغيير جدول الصيانة الدورية وغيرها من الإجراءات المعتمدة، إضافة إلى تطوير النظام وتعلم الآلة للتنبؤ بالأعطال المستقبلية المحتملة.

الحلول الرقمية

كما تعرض الهيئة الخدمات التي تقدمها من خلال الحلول الرقمية المختلفة أحدثها خدمة بيع ونقل ملكية مركبة وذلك من خلال التطبيق الذكي باستخدام الهوية الرقمية دون الحاجة لزيارة مراكز تقديم الخدمة، حيث ستساهم الخدمة في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات.

الجيل الجديد لمركبات الأجرة

تعرض مؤسسة تاكسي دبي الجيل الجديد لأنظمة مركبات الأجرة ومنظومة التشغيل، وهو نظام إدارة مركبات التاكسي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيم ورديات الأجرة عن طريق جدولة توزيع المركبات على السائقين حسب الطلب، كما يمكن للسائق الانتقال مباشرة لموقع استلام المركبة باستخدام مفاتيح ذكية لتشغيل المركبة، فيما يمكن للنظام عن طريق الكاميرات في التاكسي التحقق من هوية السائق.

وتعرض المؤسسة أيضاً الجيل الجديد لأنظمة مركبات الأجرة التي تهدف إلى عرض أحدث التقنيات على مركبات الأجرة من خلال توفير: شاشة تفاعلية للركاب يمكن من خلالها مشاهدة (أخبار، وألعاب وغيرها) وعداد جديد يمكن تشغيله من خلال التطبيق الذي يمكن من فتح وإغلاق المركبة، وخدمة الدفع عن طريق Alipay، وشاشة إعلانات خلفية.

المحطة الذكية

وتقدم هيئة الطرق والمواصلات في جناحها تعريفاً للمفهوم الجديد لـ "المحطة الذكية"، حيث تعرض توظيف أهم التقنيات والابتكارات في محطات المترو في مجال التشغيل والصيانة وخدمة العملاء، وتعرض أيضاً تطبيق ذكي لترميز أصول الهيئة، الذي يستخدم من قبل مفتشي إدارة الأصول والممتلكات خلال الزيارات الميدانية للتدقيق على معلومات الأصول ومواقعها وتحديثها، وكذلك عرض عملية الترميز الكاملة التي تسمح للموظف خلال زيارته الموقع بإنجاز العمل عبر هاتفه المحمول أو جهازه اللوحي الذكي، وتمكّن المشرفين من متابعة سير العمل من مكاتبهم في الهيئة ومتبعة حالة الأصول المرقمة.

القنوات الرقمية للهيئة

كما تعرض ضمن مبادرة القنوات الرقمية، الحلول الرقمية المختلفة التي تقدم خدمات الهيئة للمتعاملين مثل: تطبيق سهيل وهو مخطط الرحلات وداعم لاستراتيجية الميل الأول والأخير، وتطبيق الهيئة الرئيس، ودبي درايف المخصص للسائقين والمركبات، وتطبيق نول باي الذي يعد منصة دفع موحدة تتضمن خدمات نول، إضافة إلى عرض نظام المتحدث الآلي (محبوب)