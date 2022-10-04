33 دولة و 173 شركة محلية ودولية تشارك في "آيسنار" الأسبوع المقبل

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زائد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، تنطلق فعاليات الدورة السابعة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022) في الفترة ما بين 10 ولغاية 12 أكتوبر الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة قياسية من الشركات المحلية والدولية الكبرى المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.

ومن المنتظر أن تشهد فعاليات الدورة الحالية للمعرض التي تنظم من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي زيادة في المساحات المخصصة للعروض بنسبة 15% لتصل إلى 8,308 متر مربع مقارنة مع الدورة السابقة للمعرض في العام 2018، كما ارتفعت عدد الشركات العارضة بنسبة 111% لتصل إلى 173 شركة عارضة من جميع أنحاء العالم، في حين وصلت نسبة الشركات الجديدة المشاركة للمرة الأولى في فعالياته 8% ، كما بلغت نسبة الشركات الوطنية العارضة 34% من مجموع الشركات الكلي.

وكشفت اللجنة المنظمة خلال مؤتمر صحافي ، ارتفاع عدد الدول المشاركة بنسبة 120% لتصل إلى 33 دولة بالإضافة لتنظيم 5 أجنحة وطنية لكل من فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا بالإضافة إلى إيطاليا، والتي زادت نسبتها بمقدار 25 % مقارنة مع الدورة السابقة.

ويشارك ما يزيد عن 30 خبيراً ومتحدثاً دولياً في 23 جلسة حوارية متخصصة تقام على هامش فعاليات المعرض، ويستقطب المعرض أيضاً مشاركة 120 وفداً إقليمي وعالمي، في زيادة بنسبة 20% بالمقارنة مع دورة عام 2018، بما فيها وفود من المملكة العربية السعودية والبحرين وسنغافورة ومصر واليونان والعراق وإيطاليا وإثيوبيا، بالإضافة إلى منظمة الإنتربول الدولية.

وتُركّز الدورة السابعة من المعرض على استعراض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية، وتوطيد علاقات التعاون والتواصل بين الشركات العاملة في أربعة قطاعات، هي: الأمن الوطني، والأمن السيبراني، والشرطة وحفظ النظام، وحماية المنشآت الحيوية.

كما تشتمل أجندة آيسنار أبوظبي 2022 على فعالية حوارات آيسنار التي تتناول مستقبل مجالات الشرطة والأمن السيبراني الوطني، إلى جانب سبل الحد من مخاطر التحوّل الرقمي الوطني.

وقال مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022) اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي :"هذا الحدث الدولي الهام الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز العمل الدولي والتعاون ونشر أفضل الممارسات العالمية في سبيل الارتقاء بجودة الحياة للمجتمعات وتعزيز أمنها وسلامتها واستقرارها. وماضون في استضافة وتنظيم الأحداث الدولية المرموقة التي تعزز من سمعة الإمارات الطيبة برؤية قيادتها الحكيمة وقدرتها على إدارة وتنظيم أفضل الفعاليات.

وأضاف:" كلنا ثقة، بجهود أعضاء اللجان من وزارة الداخلية والمؤسسات والدوائر المحلية بإمارة ابوظبي والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النجاح والتميز والتفرد. واشكر مجموعة ادنيك على جهودها وخبرتها في تنظيم هذا الحدث الدولي المهم، ونشكر وسائل الإعلام ونقدر وجودهم معنا كشركاء في النجاح لتعكس سمعة الإمارات ونموذجها كدولة حضارية رسمت أسمها في بين الدول المتقدمة على سلم التنافسية الدولية.

وقال مدير قطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، :" يسعدنا المشاركة في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022) كشريك استراتيجي لهذا الحدث لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لصناع القرار والخبراء العالميين في مجالات الأمن الوطني والأمن السيبراني، وترسيخ مكانة المعرض كأهم الفعاليات الدولية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي. يشكل معرض (آيسنار أبوظبي 2022) منصة مثالية لتسليط الضوء على الحلول الجديدة والمبتكرة وفرصة لاستعراض مكانة العاصمة أبوظبي الرائدة ودورها المحوري في رسم مستقبل العمل الشرطي من خلال بناء منظومة متكاملة لتوفير بيئة أمنة ومبتكرة باستخدام أحدث التقنيات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أدنيك سعيد المنصوري : "يأتي تنظيم المعرض والإشراف على فعاليات حوارات آيسنار تماشياً مع استراتيجية أدنيك لدعم القطاعات الرئيسية الواعدة، ويهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى نقل المعرفة المتقدمة وتخصيصها ضمن دولة الإمارات".

ويحظى المشاركون في آيسنار أبوظبي 2022 بفرصة لقاء الحضور من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، والتواصل مع مجموعة من الوفود الرسمية والشخصيات رفيعة المستوى.

ويستعرض آيسنار أبوظبي مجموعةً واسعة من التقنيات المتعلقة بالأدلة الجنائية الرقمية، ومكافحة البرمجيات الخبيثة والبريد العشوائي والفيروسات، والعوامل البشرية، والحوكمة، والامتثال، واستمرارية الأعمال، والاستجابة للحوادث، وإدارة الهوية والوصول، وأمن التطبيقات، وأمن إنترنت الأشياء، والأمن السحابي، وأمن الهواتف المحمولة، والإرهاب السيبراني والوقاية من الحرب السيبرانية، وسلامة الشبكات، وسلامة البيانات، والخدمات الأمنية المُدارة، والتشفير.