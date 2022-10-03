حادث

خرج سائق من موقف عمومي من دون الانتباه للسيارات القادمة، فاصطدمت مركبته بأخرى، وأصر مع ذلك على أنه ليس الطرف المخطئ، لكن الشرطة حمّلته المسؤولية.

تنظيم

تبذل شرطة الشارقة والجهات المختصة جهوداً لافتة لتنظيم حركة السير خلال أوقات الذروة في منطقة المدارس بمويلح، لتقليل الازدحام، ومنع المتجاوزين الذين لا يلتزمون بحركة السير.

أرصفة

طالب سكان في منطقة جداف دبي الجهات المعنية بعمل أرصفة لخدمة المشاة، في المنطقة التي تشهد نشاطاً عمرانياً لافتاً، ترافقها حركة نشطة للمشاة في المنطقة، الأمر الذي يعرّضهم للخطر، بسبب عدم وجود أرصفة آمنة للمشي فوقها، خصوصاً في أوقات الليل.

اتصال

لاحظ متعاملون مع بنوك وطنية أن فترات الانتظار على الهاتف عند اتصالهم بالرقم الخاص بمركز العملاء، الذي يبدأ بـ 600، تمتد فترات طويلة، سواء كان الاتصال في فترات الذروة نهاراً أو خلال الليل.

مواقع

طالب صحافيون رياضيون يتابعون الألعاب الجماعية إدارات الاتحادات المعنية في الدولة بتطوير المواقع الإلكترونية الخاصة بها على الإنترنت، إذ تفتقر هذه المواقع لكثير من المعلومات، لاسيما المتعلقة بروّاد هذه الألعاب، ممن خدموا المنتخبات الوطنية فترات طويلة.

كورنيش

اشتكى مرتادون لكورنيش عجمان من قيام بعض السائقين بترك مركباتهم في أماكن ممنوعة، متسببين في إعاقة حركة السير، وفي تكدس السيارات في أوقات الذروة.

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