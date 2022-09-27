برعاية حمدان بن محمد.. ملتقى دبي للميتافيرس ينطلق غداً بمتحف المستقبل

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن تنظيم "ملتقى دبي للميتافيرس" يهدف لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأهمية دعم تبني وتطوير أحدث الابتكارات المستقبلية.



و قال معاليه إن هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات هذا الأسبوع يشكل خطوة جديدة من نوعها لتوحيد رؤى الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية والمنظمات والمؤسسات الدولية حول مستقبل الميتافيرس، ورسم صورة شاملة لاستشراف فرصه وإمكاناته وتطبيقاته المتنوعة والتي ستحدث تحولات جذرية في مختلف القطاعات الرئيسية.



و أشار إلى أن "استراتيجية دبي للميتافيرس" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تمثل نموذجاً عالمياً رائداً و مبتكراً لدور الحكومات في إطلاق مبادرات واستراتيجيات شاملة توظف تقنيات وابتكار المستقبل، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتشريعية، ودعم الأفكار النوعية القائمة على الميتافيرس.



و أضاف معاليه: "ستسهم مخرجات ملتقى دبي للميتافيرس بتشكيل مرحلة جديدة للجهود الدولية الساعية إلى التعريف بالاستخدامات الإيجابية لتطبيقات الميتافيرس، وسيعزز من جاهزية الحكومات والشركات وأفراد المجتمع للتحولات الكبيرة التي سنشهدها خلال السنوات والعقود والمقبلة والتي ستؤثر على أسلوب حياة وعمل الجميع".



و تنعقد فعاليات "ملتقى دبي للمستقبل" برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يومي 28 و 29 سبتمبر الجاري في "متحف المستقبل" و"منطقة 2071" بأبراج الإمارات بدبي، بمشاركة أكثر من 300 خبير ومتخصص و40 مؤسسة وشركة تكنولوجية من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم في أكثر في 25 جلسة وورشة عمل تستضيف أكثر من 30 متحدثاً.



ويشارك في الملتقى الكثير من المؤسسات الدولية والشركات العالمية المشاركة بما في ذلك "المنتدى الاقتصادي العالمي" و"ميتا" " و"باينانس" و"ماستر كارد" و"ذا ساند بوكس" و"بيدو" و"بي دبليو سي" و"إكسنتشر" و"بي سي جي ديجيتال فنتشرز" و"ديسنترالاند" وغيرها ويستقطب مشاركة بارزة من الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية في دولة الإمارات مثل "مركز دبي المالي العالمي" و"ماجد الفطيم" و"داماك" و"دبي الرقمية" و"سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية" وغيرها بهدف استعراض أبرز المبادرات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في عالم الميتافيرس.



وتشهد جلسات اليوم الأول للملتقى مشاركة العديد من الوزراء والمسؤولين بدولة الإمارات ومن ضمنهم معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسعادة سلطان بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي.



وفي تجربة استثنائية هي الأولى من نوعها، سيتيح "ملتقى دبي للميتافيرس" الفرصة لموظفي الجهات الحكومية في دبي لحضور فعاليات الملتقى عبر تقنيات الميتافيرس والاستفادة من جلساته الحوارية المتنوعة.



و يسلط المتحدثون الضوء على أبرز توجهات قطاعات تصميم وبناء عوالم الميتافيرس، والتدريب والتعليم الافتراضي، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الطبية الافتراضية، والفنون، والألعاب الإلكترونية، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات في عالم الميتافيرس، والأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال.



و تناقش جلسات اليوم الأول مواضيع متنوعة تشمل الفرص الاقتصادية الواعدة لتطبيقات الميتافيرس، وفرص الميتافيرس في مجال العقارات الافتراضية، ودور الميتافيرس في تنشيط حركة التجارة وسلسلة التوريد العالمية، وسبل دعم الأفراد والمؤسسات للاستفادة من الميتافيرس، وتعزيز الثقة بتطبيقات الميتافيرس، وتطور تطبيقات الواقع المعزز، واستراتيجية دبي للميتافيرس.



فيما تركز جلسات اليوم الثاني على استعراض رؤية شركة ميتا لعالم الميتافيرس، ومستقبل الأمم في عالم الميتافيرس، ودور الحكومات في العالم الافتراضي، وفرص الميتافيرس في قطاع الطيران، وأهم القطاعات التي شهدت تحولات نوعية بفضل تطبيقات الميتافيرس، ومستقبل عالم الميتافيرس في دولة الإمارات، وتأثير تقنيات الميتافيرس على الألعاب الإلكترونية.



ويشهد الملتقى تنظيم ورش عمل متخصصة حول مختلف القطاعات التكنولوجية المستقبلية، سيتم تنظيمها في "مقر المبرمجين" و "المسرعات الحكومية" و "مركز الشباب" في "منطقة 2071".



ويشارك في تنظيم هذه الورش العديد من المؤسسات والشركات العالمية بما في ذلك "المنتدى الاقتصادي العالمي" و"أكسنتشر" و"طيران الإمارات" و"ميتا" و"ذا إيكونوميست" و"آسياراث" و"آوتليار فنتشرز" و"إيفردوم" و"فيرس إستيت" و"ماستر كارد" و"ميتا ديكريبت" و"ميتاكون" و"كريبتو أواسيس" و"سيا بارتنرز".



وتناقش هذه الورش العديد من المواضيع المهمة مثل تسريع عملية صناعة القيمة الفعلية لعالم الميتافيرس، ومستقبل الميتافيرس في قطاع الطيران، وحوكمة العالم الافتراضي، والانتقال من الويب إلى 2.0 إلى الميتافيرس، وتجربة العلامات التجارية في الميتافيرس، ومستقبل المنتجات الافتراضية، ومستقبل مجالات التسوق والألعاب والبنوك في عالم الميتافيرس، وتطوير التجربة التعليمية الشاملة في عالم الميتافيرس، ورأس المال الاستثماري لعالم الميتافيرس.



ويتيح "ملتقى دبي للميتافيرس" أيضاً الفرصة للمشاركين والحضور للاطلاع على تجارب مبتكرة وأحدث تقنيات الميتافيرس والعالم الرقمي سيتم استعراضها من قبل أهم الشركات العالمية في هذا المجال مثل "مايكروسوفت" و"بيدو" و"باينانس" وميتامول" للاطلاع على مستقبل تطبيقات التدريب باستخدام الواقع المعزز، والرعاية الصحية، والألعاب الاجتماعية الافتراضية، والسياحة الفضائية، والأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال، والعقارات الافتراضية، والتجزئة والتجارة الافتراضية.



ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول "ملتقى دبي للميتافيرس" عبر الرابط الإلكتروني: (www.dubaifuture.ae/ar/dubai-metaverse-assembly).