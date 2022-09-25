ضباب خفيف وانتشار «السحب الركامية» اعتباراً من غدٍ

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرض خلال الفترة الراهنة لأنظمة سطحية ضغطية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فيما تشهد خلال الفترة المقبلة ضعفاً وتراجعاً في تأثير منخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية، تصاحبها رياح نشطة نسبياً مثيرة للغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، لاسيما مع حلول فصل الخريف الذي استقبلته الدولة قبل يومين.

وأوضح المركز أن الفرص ستبقى مهيأة خلال الفترة المقبلة لتكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار أحياناً، خصوصاً على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة، فيما تسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل وأوقات الصباح، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر والبحر.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح غدٍ، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وذكر المركز أن الطقس غداً يبقى صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً غرباً، وتظهر السحب شرقاً، وقد تكون ركامية بعد الظهر، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأكد المركز أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكوّن السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية. وتوقّع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكوّن السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الخميس، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.