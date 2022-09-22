6 % زيادة مخالفات مركبات الأجرة في عجمان خلال النصف الأول

نفذت هيئة النقل في عجمان، حملات تفتيش على مركبات الأجرة، ضمن برامج وخطط التوعية التي تنظمها على مدار العام، والتي تغطي جوانب مختلفة متعلقة بالأمن والسلامة.

وأفادت الهيئة بأن الحملات بهدف التأكد من مدى التزام الشركات، ورفع الوعي لدى السائقين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، لتعزيز ثقافة الأمن والسلامة على الطريق، لافتة إلى أن الحملات يتم تنفيذها بشكل دوري من خلال إدارة التصاريح وأنظمة النقل.

وأوضحت أن الزيادة في المخالفات المحررة على مركبات الأجرة غير الملتزمة بلغت 6% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.

وأفادت مديرة إدارة التصاريح وأنظمة النقل، سارة أحمد الحوسني، بأن الهيئة تحرص على ضمان وسلامة ركاب مركبات الأجرة، من خلال تطبيق الأنظمة الرقابية عالية الجودة، وتكثيف دوريات المراقبين لتعزيز دور الهيئة الرقابي والإشرافي في تنظيم وسائل المواصلات العامة وصولاً لرضاء المتعاملين.

وأضافت أنه تم توفير أنظمة التتبع وكاميرات المراقبة الداخلية والخارجية على كل مركبات الأجرة، حيث تسعى الهيئة بشكل مستمر إلى استحداث البرامج والآليات لتوفير أنظمة عالية الجودة والأداء، تسهم في تلبية احتياجات مستخدمي مركبات الأجرة، وتحقيق أعلى درجات الرضا، وتحقيق رؤية الهيئة المتمثلة في نقل آمن مستدام ومتطور.