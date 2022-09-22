رئيس الدولة يستقبل الأمير خالد بن سلمان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، في قصر الشاطئ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة. ونقل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة، وتمنياتهما لسموه دوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادته.. فيما حمّله سموه أطيب تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، متمنياً للمملكة وشعبها الشقيق دوام العزة والرفعة والرخاء. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والسعودية الشقيقة، ومختلف أوجه التعاون الاستراتيجي، والتنسيق بينهما في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رسالة خطية من الرئيس إمام علي رحمون، رئيس جمهورية طاجيكستان، تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين.

تسلّم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لدى استقبال سموه، أمس، في قصر الوطن، النائب الأول لرئيس مجلس وزراء طاجيكستان، دولت علي سعيد.

بحث اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات التعاون في جميع المجالات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية طاجيكستان، بما يدعم التنمية والازدهار والتقدم في البلدين الصديقين.