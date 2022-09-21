6% زيادة في مخالفات مركبات الأجرة بعجمان خلال النصف الأول

نفذت هيئة النقل في عجمان عدداً من الحملات التفتيشية على مركبات الأجرة التابعة لشركات الامتياز، وذلك ضمن برامجها وخططها التوعوية التي تنظمها على مدار العام، والتي تغطي جوانب مختلفة من البنود المتعلقة بالأمن والسلامة تحقيقاً لهدف الهيئة الاستراتيجي والمتمثل بنقل آمن.

وجاءت الحملات التفتيشية بهدف الوقوف على مدى التزام الشركات ورفع الوعي لدى السائقين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية لتعزيز ثقافة الأمن والسلامة على الطريق، وتنفذ الهيئة الحملات التفتيشية ضمن خططها السنوية والاستراتيجية ويتم وضعها بشكل دوري من خلال إدارة التصاريح وأنظمة النقل بواسطة موظفين تم منحهم صفة الضبطية القضائية، والتي تعزز قدرات مراقبي الجودة وتكسبهم المعارف اللازمة لأداء المهام وفق الضوابط القانونية.

وأوضحت الهيئة أن الزيادة في المخالفات المحررة على مركبات الأجرة غير الملتزمة بلغت 6% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس المدة الزمنية العام الماضي.

وأشارت مدير إدارة التصاريح وأنظمة النقل، سارة أحمد الحوسني، إلى أن الهيئة تحرص على ضمان وسلامة ركاب مركبات الأجرة من خلال تطبيق الأنظمة الرقابية عالية الجودة، وتكثيف دوريات المراقبين لتعزيز دور الهيئة الرقابي والإشرافي في تنظيم وسائل المواصلات العامة وصولاً لرضاء المتعاملين.

وأضافت أنه تم توفير أنظمة التتبع وكاميرات المراقبة الداخلية والخارجية على كافة مركبات الأجرة، حيث تسعى الهيئة بشكل مستمر إلى استحداث البرامج والآليات لتوفير أنظمة عالية الجودة والأداء تسهم في تلبية احتياجات مستخدمي مركبات الأجرة وتحقيق أعلى درجات الرضا، وتحقيق رؤية الهيئة المتمثلة بنقل آمن مستدام ومتطور.