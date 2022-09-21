رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء كازاخستان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، في مجلس قصر البحر، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان الصديقة علي خان إسماعيلوف الذي يقوم بزيارة عمل للدولة. ورحّب سموه برئيس وزراء كازاخستان وحمله تحياته إلى فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، وتمنياته له موفور الصحة والسعادة ولكازاخستان وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتنميتها. من جانبه، شكر إسماعيلوف، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لحسن الاستقبال، ونقل إليه تحيات فخامة قاسم جومارت توكاييف، وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها اطراد التقدم والنماء.